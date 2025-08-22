Circuit VTT n° 105 La Côte de Vaîte Champlive Doubs
Circuit VTT n° 105 La Côte de Vaîte Champlive Doubs vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT n° 105 La Côte de Vaîte En VTT assistance électrique Difficile
Circuit VTT n° 105 La Côte de Vaîte Grande Rue 25360 Champlive Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 12000.0 Tarif :
Circuit n°105 Circuit entre chemins de bois, chemins empierrés et singletracks en forêt pour amateurs de cross-country.
Difficile
https://www.ot-paysbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98
English :
Circuit n°105 Circuit between woodland paths, gravel paths and single-tracks in the forest for cross-country enthusiasts.
Deutsch :
Rundkurs 105: Rundkurs zwischen Holzwegen, Schotterwegen und Singletrails im Wald für Cross-Country-Liebhaber.
Italiano :
Circuito n° 105 Circuito tra sentieri boschivi, sentieri di ghiaia e single track nella foresta per gli amanti dello sci di fondo.
Español :
Circuito n°105 Circuito entre pistas forestales, pistas de grava y senderos en el bosque para los aficionados al cross-country.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data