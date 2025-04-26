Circuit VTT N° 2 Notre Dame des Langueurs Joué-sur-Erdre Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Circuit VTT N° 2 Notre Dame des Langueurs Joué-sur-Erdre 44440 Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Distance : 18400.0

Situé à 6 km de Joué-sur-Erdre, Notre Dame des Langueurs est un gros bourg qui fut très animé au début du 20ème siècle.

English :

Situated 6 km from Joué-sur-Erdre, Notre Dame des Langueurs is a large village that was very lively at the beginning of the 20th century.

Deutsch :

Notre Dame des Langueurs liegt 6 km von Joué-sur-Erdre entfernt und ist ein großes Dorf, das Anfang des 20. Jahrhunderts sehr belebt war.

Italiano :

Situata a 6 km da Joué-sur-Erdre, Notre Dame des Langueurs è una grande città molto vivace all’inizio del XX secolo.

Español :

Situada a 6 km de Joué-sur-Erdre, Notre Dame des Langueurs es una gran ciudad muy animada a principios del siglo XX.

