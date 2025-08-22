CIRCUIT VTT N°10 BLEU « L’ABBAYE » Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe
CIRCUIT VTT N°10 BLEU L’ABBAYE
CIRCUIT VTT N°10 BLEU L’ABBAYE 72600 Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 20000.0 Tarif :
Parcours VTT sans grandes difficultés, qui peut s’adresser à un public familial.
http://www.mainesaosnois.fr/ +33 2 43 34 16 48
English :
Mountain bike trails without great difficulties, which can be suitable for families.
Deutsch :
Mountainbike-Strecke ohne große Schwierigkeiten, die sich an ein Familienpublikum richten kann.
Italiano :
Un percorso per mountain bike senza grandi difficoltà, adatto a un pubblico familiare.
Español :
Una ruta en bicicleta de montaña sin grandes dificultades, apta para un público familiar.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire