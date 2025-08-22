Circuit VTT N°10 expert de Bouëx Bouëx Charente
Circuit VTT N°10 expert de Bouëx Bouëx Charente vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT N°10 expert de Bouëx
Circuit VTT N°10 expert de Bouëx Parking de la salle des fêtes 16410 Bouëx Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Circuit expert classé très difficile ponctué de belles bosses et de belles descentes!
https://sportsdenature16.lacharente.fr/vtt/les-espaces-vtt +33 5 45 95 16 84
English :
Expert circuit classified very difficult punctuated with beautiful bumps and beautiful descents!
Deutsch :
Eine als sehr schwierig eingestufte Expertenrunde mit schönen Buckeln und Abfahrten!
Italiano :
Un circuito per esperti molto difficile, con belle asperità e discese!
Español :
¡Un circuito experto muy difícil con hermosos baches y descensos!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme