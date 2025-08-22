Circuit VTT N°10 expert de Bouëx Bouëx Charente

Circuit VTT N°10 expert de Bouëx

Circuit VTT N°10 expert de Bouëx Parking de la salle des fêtes 16410 Bouëx Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Circuit expert classé très difficile ponctué de belles bosses et de belles descentes!

https://sportsdenature16.lacharente.fr/vtt/les-espaces-vtt +33 5 45 95 16 84

English :

Expert circuit classified very difficult punctuated with beautiful bumps and beautiful descents!

Deutsch :

Eine als sehr schwierig eingestufte Expertenrunde mit schönen Buckeln und Abfahrten!

Italiano :

Un circuito per esperti molto difficile, con belle asperità e discese!

Español :

¡Un circuito experto muy difícil con hermosos baches y descensos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme