Circuit VTT N°11 Circuit de la Seugne

Circuit VTT N°11 Circuit de la Seugne Place du 19 mars 1962 17240 Clion Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Circuit familial par excellence de cotation verte pour partir entre bois et vallée de la Seugne. Cette rivière sinueuse aux eaux limpides, est considérée comme le joyau de la Charente-Maritime. Halte incontournable dans le pittoresque hameau de St-Paul.

+33 5 17 24 03 47

English :

Family circuit par excellence of green rating to leave between wood and valley of the Seugne. This winding river with its clear waters is considered as the jewel of the Charente-Maritime. A stop in the picturesque hamlet of St-Paul is a must.

Deutsch :

Familienfreundlicher Rundweg par excellence mit grüner Bewertung, um zwischen Wäldern und dem Tal der Seugne zu starten. Dieser kurvenreiche Fluss mit seinem klaren Wasser gilt als das Juwel der Charente-Maritime. Ein Zwischenstopp im malerischen Weiler St-Paul ist ein Muss.

Italiano :

Un circuito verde per famiglie per eccellenza da percorrere tra i boschi e la valle di Seugne. Questo fiume sinuoso dalle acque limpide è considerato il gioiello della Charente-Maritime. Una sosta nel pittoresco borgo di St-Paul è d’obbligo.

Español :

Un circuito familiar verde por excelencia para salir entre los bosques y el valle de Seugne. Este río sinuoso de aguas transparentes está considerado la joya de la Charente-Maritime. Una parada obligada en la pintoresca aldea de St-Paul.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme