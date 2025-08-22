Circuit VTT n°112 / Gennes Gennes Doubs

Circuit VTT n°112 Gennes En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit VTT n°112 Gennes Rue de Besançon 25660 Gennes Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10400.0 Tarif :

Ce circuit qui commence par un faux plat montant, vous fera pénétrer dans les hêtraies-sapinières et passer proche du Fort des Epesses, lieu chargé d’histoire. Parcours globalement roulant et agréable, qui allie chemins forestiers et sentier monotrace. Toutefois, vous trouverez plusieurs passages très techniques où seuls les experts ne mettront pas le pied à terre.

Difficulté moyenne

https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/121233

English :

This circuit, which starts with a false flat uphill, will make you penetrate into the beech-fir forests and pass close to the Fort des Epesses, a place full of history. This is a pleasant and generally rolling route, which combines forest paths and single-track trails. However, you will find several very technical passages where only the experts will not put their foot down.

Deutsch :

Dieser Rundweg beginnt mit einem flachen Anstieg und führt Sie durch Buchen- und Tannenwälder und in die Nähe des geschichtsträchtigen Fort des Epesses. Die Strecke ist insgesamt rollend und angenehm, sie verbindet Waldwege und einspurige Wege. Es gibt jedoch einige sehr technische Passagen, die nur von Experten bewältigt werden können.

Italiano :

Questo percorso, che inizia con un tratto pianeggiante in salita, vi porterà nelle foreste di faggi e pini e oltre il Fort des Epesses, un luogo ricco di storia. Il percorso è generalmente scorrevole e piacevole e combina sentieri forestali e single-track. Tuttavia, troverete diversi passaggi molto tecnici, dove solo gli esperti non potranno mettere piede.

Español :

Esta ruta, que comienza con un tramo llano en subida, le adentrará en los bosques de hayas y pinos y pasará por el Fort des Epesses, un lugar cargado de historia. En general, el recorrido es suave y agradable, combinando pistas forestales y senderos de una sola pista. Sin embargo, encontrará varios pasajes muy técnicos donde sólo los expertos no pondrán el pie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data