Circuit VTT n°113 / Morre Morre Doubs

Circuit VTT n°113 Morre En VTT assistance électrique Très difficile

Circuit VTT n°113 Morre Mairie de Morre 25660 Morre Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 25000.0

Circuit relativement difficile avec de nombreuses côtes où, sauf pour les meilleurs d’entre vous, il faudra parfois mettre pieds à terre. Vos efforts seront souvent récompensés par de nombreux points de vue et des découvertes patrimoniales, comme le château Médiéval et l’Eglise de Montfaucon. Le parcours vous procurera de belles sensations lors de la descente rapide et technique qui vous plongera un instant dans la vallée du Doubs. Enfin le point de vue sur l’agglomération bisontine, le Mont Pou

Très difficile

English :

A relatively difficult circuit with many hills where, except for the best among you, you will sometimes have to put your feet down. Your efforts will often be rewarded by numerous viewpoints and patrimonial discoveries, such as the medieval castle and the church of Montfaucon. The course will give you great sensations during the fast and technical descent which will plunge you for a moment in the valley of the Doubs. Finally, the view on the city of Bisonne, the Mont Pou

Deutsch :

Relativ schwierige Strecke mit vielen Steigungen, bei denen außer für die Besten unter Ihnen manchmal der Fuß auf den Boden gesetzt werden muss. Ihre Anstrengungen werden oft mit zahlreichen Aussichtspunkten und Entdeckungen des Kulturerbes belohnt, wie dem mittelalterlichen Schloss und der Kirche von Montfaucon. Die Strecke wird Ihnen bei der schnellen und technischen Abfahrt, die Sie für einen Moment in das Tal des Doubs eintauchen lässt, schöne Eindrücke vermitteln. Schließlich bietet der Aussichtspunkt auf den Großraum Bisontine, den Mont Pou

Italiano :

Un percorso relativamente difficile, con molte colline dove, a parte i più bravi, dovrete a volte mettere i piedi in alto. I vostri sforzi saranno spesso ricompensati da numerosi punti panoramici e scoperte del patrimonio, come il castello medievale e la chiesa di Montfaucon. Il percorso vi darà grandi sensazioni durante la discesa veloce e tecnica che vi farà immergere per un attimo nella valle del Doubs. Infine, la vista sulla città di Bisonne, il Mont Pou e la città di Bisonne

Español :

Un recorrido relativamente difícil con numerosas cuestas en las que, salvo los mejores, a veces tendrá que poner los pies en alto. Sus esfuerzos se verán a menudo recompensados por numerosos miradores y descubrimientos patrimoniales, como el castillo medieval y la iglesia de Montfaucon. El recorrido le proporcionará grandes sensaciones durante el descenso rápido y técnico que le sumergirá por un momento en el valle del Doubs. Por último, la vista de la ciudad de Bisonne, el Mont Pou

