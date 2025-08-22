Circuit VTT n°114 / Beure Beure Doubs

Circuit VTT n°114 Beure En VTT assistance électrique Difficile

Circuit agréable alternant chemins de crêtes en forêt et en campagne, il permet de découvrir les vallons des Mercureaux et d’Arguel/Pugey où serpentent à travers champs leurs ruisseaux. Vous profiterez des sentiers dans les sous-bois et de petites routes peu fréquentées. En chemin vous pourrez remarquer des sites patrimoniaux religieux et militaires, ainsi que de magnifiques belvédères notamment la Citadelle Vauban inscrite au patrimoine Mondiale de l’UNESCO.

A pleasant circuit alternating ridge paths in the forest and in the countryside, it allows you to discover the Mercureaux and Arguel/Pugey valleys where their streams wind through the fields. You will take advantage of the paths in the undergrowth and of the small roads with little traffic. On the way you will be able to see religious and military heritage sites, as well as magnificent viewpoints: in particular the Vauban Citadel, listed as a UNESCO World Heritage Site.

Angenehmer Rundweg, auf dem sich Kammwege im Wald und auf dem Land abwechseln. Er führt durch die Täler von Mercureaux und Arguel/Pugey, wo sich die Bäche durch die Felder schlängeln. Sie werden von den Pfaden im Unterholz und den kleinen, wenig befahrenen Straßen profitieren. Unterwegs können Sie religiöse und militärische Kulturgüter sowie herrliche Aussichtspunkte wie die Vauban-Zitadelle, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, besichtigen.

Un piacevole circuito che alterna sentieri forestali e di campagna, permette di scoprire le valli dei Mercureaux e dell’Arguel/Pugey, i cui torrenti si snodano tra i campi. Potrete godervi i sentieri nel sottobosco e le piccole strade poco trafficate. Lungo il percorso si possono ammirare siti del patrimonio religioso e militare, oltre a magnifici punti panoramici: in particolare la Cittadella di Vauban, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Un agradable circuito que alterna caminos forestales y caminos rurales, le permitirá descubrir los valles de Mercureaux y Arguel/Pugey donde sus arroyos serpentean por los campos. Disfrutará de los senderos entre la maleza y de las pequeñas carreteras poco transitadas. A lo largo del recorrido, descubrirá lugares del patrimonio religioso y militar, así como magníficos miradores: en particular, la Ciudadela Vauban, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

