Circuit VTT n°121 / Besançon Besançon Doubs

Circuit VTT n°121 Besançon En VTT assistance électrique Facile

Circuit VTT n°121 Besançon FORET DE CHAILLUZ Les Grandes Baraques 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7800.0

Circuit agréable alternant petits sentiers et chemins plus larges, petites descentes et courtes montées sous couvert forestier. Circuit idéal pour petits et grands, mais aussi pour les novices qui souhaitent se familiariser avec la discipline.

English :

A pleasant circuit alternating small trails and wider paths, small descents and short climbs under forest cover. Ideal circuit for young and old, but also for novices who wish to familiarize themselves with the discipline.

Deutsch :

Angenehme Strecke, auf der sich kleine Pfade mit breiteren Wegen, kleinen Abfahrten und kurzen Anstiegen unter dem Blätterdach des Waldes abwechseln. Idealer Rundkurs für Groß und Klein, aber auch für Neulinge, die sich mit der Disziplin vertraut machen wollen.

Italiano :

Un percorso piacevole che alterna sentieri stretti e piste più larghe, brevi discese e brevi salite sotto la copertura del bosco. Ideale per grandi e piccini, ma anche per i principianti che vogliono imparare questo sport.

Español :

Una ruta agradable que alterna senderos estrechos y pistas más anchas, descensos cortos y subidas breves bajo la cubierta forestal. Ideal para jóvenes y mayores, pero también para novatos que quieran iniciarse en este deporte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data