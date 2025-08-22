Circuit VTT N°13 Médis Médis Charente-Maritime

Circuit VTT N°13 Médis

Circuit VTT N°13 Médis Rue des Sports (départ) 17600 Médis Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce parcours vert peut être pratiqué en famille. Sans difficulté particulière vous sillonnerez à travers la campagne médisaise, de nombreux hameaux mais aussi quelques sous bois.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/vtt/32027be1-9710-4a50-a149-a6aadde85a36/vtt-circuit-ndeg13-medis +33 5 46 08 21 00

English :

This green route is ideal for the whole family. With no particular difficulty, you’ll make your way through the Medisan countryside, passing through numerous hamlets and undergrowth.

Deutsch :

Diese grüne Strecke kann von der ganzen Familie genutzt werden. Ohne besondere Schwierigkeiten durchqueren Sie die Landschaft von Medisa, zahlreiche Dörfer und auch einige Wälder.

Italiano :

Questo percorso verde è ideale per tutta la famiglia. Senza particolari difficoltà, si snoda nella campagna di Médisaise, passando per numerose frazioni e attraversando il sottobosco.

Español :

Esta ruta verde es ideal para toda la familia. Sin especial dificultad, serpenteará por el campo de Médisaise, pasando por numerosas aldeas y entre la maleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme