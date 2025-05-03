Circuit vtt n°14 (bleu) Tour des bas-rupts Gérardmer Vosges

Circuit vtt n°14 (bleu) Tour des bas-rupts Gérardmer Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit vtt n°14 (bleu) Tour des bas-rupts Adultes En VTT Facile

20 Chemin des Hauts Rupts 88400 Gérardmer Vosges Grand Est

Durée : Distance : 5000.0

Départ parking des Bas Rupts, au pied du tremplin de saut à ski du domaine nordique. La première moitié de ce parcours est identique à celle des parcours N°8 et 9 mais vous découvrirez ensuite l’autre versant du lieu dit avec côté ouest, la vallée du Bouchot puis les Hauts Rupts et retour aux Bas Rupts par Joli Bois.

Circuit de 5 km et 130 m de dénivelé positif. Sens anti horaire.

Suivre les balises portant le N°14 sur fond bleu.

Facile

https://gerardmer.net/randos-et-balades-vtt.php +33 3 29 27 27 27

English :

Departure from the Bas Rupts parking lot, at the foot of the Nordic ski jump. The first half of this route is identical to that of routes 8 and 9, but you will then discover the other side of the locality, with the Bouchot valley on the west side, then the Hauts Rupts and return to Les Bas Rupts via Joli Bois.

5 km circuit, 130 m ascent. Anti-clockwise direction.

Follow the markers marked N°14 on a blue background.

Deutsch :

Startpunkt ist der Parkplatz von Bas Rupts, am Fuße der Skisprungschanze des nordischen Skigebiets. Die erste Hälfte dieser Strecke ist identisch mit den Strecken Nr. 8 und 9, aber dann entdecken Sie die andere Seite des Ortes mit der Westseite, dem Bouchot-Tal, dann den Hauts Rupts und über Joli Bois zurück nach Bas Rupts.

Rundweg von 5 km Länge und 130 m positivem Höhenunterschied. Gegen den Uhrzeigersinn.

Folgen Sie den Markierungen mit der Nummer 14 auf blauem Grund.

Italiano :

Partenza dal parcheggio dei Bas Rupts, ai piedi del trampolino per lo sci nordico. La prima metà di questo percorso è identica a quella degli itinerari 8 e 9, ma poi si scopre l’altro lato della località con la valle del Bouchot sul lato ovest, poi gli Hauts Rupts e si ritorna a Les Bas Rupts passando per Joli Bois.

Un circuito di 5 km con 130 m di pendenza positiva. Direzione antioraria.

Seguire i cartelli segnaletici con il numero 14 su sfondo blu.

Español :

Salida del aparcamiento de Bas Rupts, al pie del salto de esquí nórdico. La primera mitad de esta ruta es idéntica a las rutas 8 y 9, pero a continuación descubrirá el otro lado de la localidad con el valle de Bouchot en el lado oeste, luego los Hauts Rupts y regresará a Les Bas Rupts por Joli Bois.

Circuito de 5 km con 130 m de desnivel positivo. Sentido antihorario.

Seguir las señales marcadas con el n° 14 sobre fondo azul.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-03 par Système d’information touristique Lorrain