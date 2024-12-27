Circuit vtt n°14 le col de climont Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Circuit vtt n°14 le col de climont 88100 Saint-Dié-des-Vosges Vosges Grand Est

Durée : Distance : 25000.0 Tarif :

Départ Relais Cap France

Pour vous rendre au Relais Cap France depuis l’Office de Tourisme, traversez le pont de la République, puis au niveau de l’église Saint-Martin, tournez à droite, direction Épinal. Traversez le quartier « Les Tiges », vous arriverez ensuite au quartier « La Bolle », il vous faudra tourner à droite et suivre le panneau indiquant « Relais Cap France ». A l’entrée de cette structure, le panneau reprend l’ensemble des circuits dans le massif du Kemberg et de la Madeleine.

Difficile

English :

Start Relay Cap France

To get to the Relais Cap France from the Tourist Office, cross the Republic Bridge, then at the Saint-Martin church, turn right, direction Épinal. Cross the district « Les Tiges », you will then arrive at the district « La Bolle », you will have to turn right and follow the sign indicating « Relais Cap France ». At the entrance of this structure, the sign will show you all the circuits in the Kemberg and Madeleine massif.

Deutsch :

Abfahrt Relais Cap France

Um vom Office de Tourisme zum Relais Cap France zu gelangen, überqueren Sie die Brücke « Pont de la République » und biegen dann an der Kirche Saint-Martin rechts ab, Richtung Épinal. Sie durchqueren das Viertel « Les Tiges » und erreichen dann das Viertel « La Bolle », wo Sie rechts abbiegen und dem Schild mit der Aufschrift « Relais Cap France » folgen müssen. Am Eingang dieser Einrichtung sind auf dem Schild alle Wanderwege im Massif du Kemberg und de la Madeleine aufgeführt.

Italiano :

Partenza dal Relais Cap France

Per raggiungere il Relais Cap France dall’Ufficio del Turismo, attraversare il ponte della République, quindi, all’altezza della chiesa Saint-Martin, svoltare a destra, in direzione Épinal. Attraversate il quartiere « Les Tiges », arriverete poi al quartiere « La Bolle », dovrete girare a destra e seguire il cartello che indica « Relais Cap France ». All’ingresso di questa struttura, il cartello mostra tutti i circuiti delle montagne di Kemberg e Madeleine.

Español :

Salida del Relais Cap France

Para llegar al Relais Cap France desde la Oficina de Turismo, cruce el puente de la République y, a la altura de la iglesia Saint-Martin, gire a la derecha en dirección a Épinal. Atraviese el barrio de « Les Tiges », llegará al barrio de « La Bolle », deberá girar a la derecha y seguir la señal que indica « Relais Cap France ». A la entrada de esta estructura, el cartel muestra todos los circuitos de las montañas Kemberg y Madeleine.

