Circuit VTT N°14 Les Coteaux de l’Estuaire

Circuit VTT N°14 Les Coteaux de l’Estuaire Place de l’Église 17150 Saint-Thomas-de-Conac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le circuit demande une très bonne condition physique avec ses alternances de côtes et de descentes mais vous serez récompensés par des points de vue remarquables sur l’estuaire.

Vous y découvrirez de nombreuses truffières.

English :

The circuit requires a very good physical condition with its alternation of slopes and descents but you will be rewarded by remarkable views on the estuary.

You will discover many truffle fields.

Deutsch :

Die Strecke erfordert mit ihren abwechselnden Steigungen und Gefällen eine sehr gute Kondition, aber Sie werden mit bemerkenswerten Aussichtspunkten auf die Flussmündung belohnt.

Sie werden zahlreiche Trüffelfelder entdecken.

Italiano :

Il circuito richiede un’ottima condizione fisica con il suo alternarsi di salite e discese, ma sarete ricompensati con viste notevoli sull’estuario.

Scoprirete molte tartufaie.

Español :

El circuito requiere una muy buena condición física con sus subidas y bajadas alternas, pero será recompensado con notables vistas sobre la ría.

Descubrirá muchos campos de trufas.

