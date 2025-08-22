Circuit VTT N°14 « Les Coteaux de l’Estuaire » Saint-Thomas-de-Conac Charente-Maritime
Circuit VTT N°14 « Les Coteaux de l’Estuaire » Saint-Thomas-de-Conac Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT N°14 Les Coteaux de l’Estuaire
Circuit VTT N°14 Les Coteaux de l’Estuaire Place de l’Église 17150 Saint-Thomas-de-Conac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Le circuit demande une très bonne condition physique avec ses alternances de côtes et de descentes mais vous serez récompensés par des points de vue remarquables sur l’estuaire.
Vous y découvrirez de nombreuses truffières.
+33 5 17 24 03 47
English :
The circuit requires a very good physical condition with its alternation of slopes and descents but you will be rewarded by remarkable views on the estuary.
You will discover many truffle fields.
Deutsch :
Die Strecke erfordert mit ihren abwechselnden Steigungen und Gefällen eine sehr gute Kondition, aber Sie werden mit bemerkenswerten Aussichtspunkten auf die Flussmündung belohnt.
Sie werden zahlreiche Trüffelfelder entdecken.
Italiano :
Il circuito richiede un’ottima condizione fisica con il suo alternarsi di salite e discese, ma sarete ricompensati con viste notevoli sull’estuario.
Scoprirete molte tartufaie.
Español :
El circuito requiere una muy buena condición física con sus subidas y bajadas alternas, pero será recompensado con notables vistas sobre la ría.
Descubrirá muchos campos de trufas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme