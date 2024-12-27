Circuit vtt n°15 le tour de cap France Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Circuit vtt n°15 le tour de cap France Saint-Dié-des-Vosges Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit vtt n°15 le tour de cap France Adultes En VTT Facile

Circuit vtt n°15 le tour de cap France 88100 Saint-Dié-des-Vosges Vosges Grand Est

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Départ Relais Cap France (Massif de la Madeleine)

Pour vous rendre au Relais Cap France depuis l’Office de Tourisme, traversez le pont de la République, puis au niveau de l’église Saint-Martin, tournez à droite, direction Épinal. Traversez le quartier « Les Tiges », vous arriverez ensuite au quartier « La Bolle », il vous faudra tourner à droite et suivre le panneau indiquant « Relais Cap France ». A l’entrée de cette structure, le panneau reprend l’ensemble des circuits dans le massif du Kemberg et de la Madeleine.

Facile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22

English :

Start Relay Cap France (Massif de la Madeleine)

To get to the Relais Cap France from the Tourist Office, cross the Republic Bridge, then at the Saint-Martin church, turn right, direction Épinal. Cross the district « Les Tiges », you will then arrive at the district « La Bolle », you will have to turn right and follow the sign indicating « Relais Cap France ». At the entrance of this structure, the sign will show you all the circuits in the Kemberg and Madeleine massif.

Deutsch :

Abfahrt Relais Cap France (Massif de la Madeleine)

Um vom Fremdenverkehrsamt zum Relais Cap France zu gelangen, überqueren Sie die Brücke « Pont de la République » und biegen dann an der Kirche « Saint-Martin » rechts ab, Richtung « Épinal ». Sie durchqueren das Viertel « Les Tiges » und erreichen dann das Viertel « La Bolle », wo Sie rechts abbiegen und dem Schild mit der Aufschrift « Relais Cap France » folgen müssen. Am Eingang dieser Einrichtung sind auf dem Schild alle Wanderwege im Massif du Kemberg und de la Madeleine aufgeführt.

Italiano :

Partenza dal Relais Cap France (Massiccio della Madeleine)

Per raggiungere il Relais Cap France dall’Ufficio del Turismo, attraversare il ponte della République, quindi, all’altezza della chiesa Saint-Martin, svoltare a destra, in direzione Épinal. Attraversato il quartiere « Les Tiges », si arriva al quartiere « La Bolle », si gira a destra e si segue l’indicazione « Relais Cap France ». All’ingresso di questa struttura, il cartello mostra tutti i circuiti delle montagne di Kemberg e Madeleine.

Español :

Salida del Relais Cap France (Macizo de la Madeleine)

Para llegar al Relais Cap France desde la Oficina de Turismo, cruce el puente de la République y, a la altura de la iglesia Saint-Martin, gire a la derecha en dirección a Épinal. Atraviese el barrio de « Les Tiges », llegará al barrio de « La Bolle », deberá girar a la derecha y seguir la señal que indica « Relais Cap France ». A la entrada de esta estructura, el cartel muestra todos los circuitos de las montañas de Kemberg y Madeleine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-27 par Système d’information touristique Lorrain