Circuit VTT n°18 Entre vignes et orchis Champlitte Haute-Saône
Circuit VTT n°18 Entre vignes et orchis Champlitte Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT n°18 Entre vignes et orchis En VTT assistance électrique Facile
Circuit VTT n°18 Entre vignes et orchis 2 Allée du Sainfoin 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 13000.0 Tarif :
Pendant cette balade dédiée aux cyclistes, roulez sur des chemins de pierre pour une découverte zen du patrimoine bâti et naturel typique du pays chanitois !
+33 3 84 67 67 19
English :
During this tour, dedicated to cyclists, ride along stone paths for a zen discovery of the built and natural heritage typical of the Pays Chanitois!
Deutsch :
Während dieser Radtour fahren Sie auf Steinwegen und entdecken das typische Bau- und Naturerbe der Region Chanitois im Zen!
Italiano :
In questo tour per ciclisti, percorrerete sentieri di pietra per scoprire lo zen del patrimonio edilizio e naturale tipico della regione dello Champagne!
Español :
En esta excursión en bicicleta, recorrerá caminos de piedra para descubrir el patrimonio construido y natural típico de la región de Champaña
