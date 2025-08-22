Circuit VTT n°18 Entre vignes et orchis Champlitte Haute-Saône

Circuit VTT n°18 Entre vignes et orchis En VTT assistance électrique Facile

Circuit VTT n°18 Entre vignes et orchis 2 Allée du Sainfoin 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Pendant cette balade dédiée aux cyclistes, roulez sur des chemins de pierre pour une découverte zen du patrimoine bâti et naturel typique du pays chanitois !

+33 3 84 67 67 19

English :

During this tour, dedicated to cyclists, ride along stone paths for a zen discovery of the built and natural heritage typical of the Pays Chanitois!

Deutsch :

Während dieser Radtour fahren Sie auf Steinwegen und entdecken das typische Bau- und Naturerbe der Region Chanitois im Zen!

Italiano :

In questo tour per ciclisti, percorrerete sentieri di pietra per scoprire lo zen del patrimonio edilizio e naturale tipico della regione dello Champagne!

Español :

En esta excursión en bicicleta, recorrerá caminos de piedra para descubrir el patrimonio construido y natural típico de la región de Champaña

