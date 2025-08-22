Circuit VTT N°19 Lycée Saint Antoine

Circuit VTT N°19 Lycée Saint Antoine Avenue de Haute-Saintonge Église Saint-Laurent 17240 Plassac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Un parcours sportif sur des cheminements difficiles avec des passages de maniabilité et des dénivelés mais une immersion dans La grande Forêt de la Lande et de beaux points de vue, notamment sur le château d’Orignac et les coteaux.

+33 5 17 24 03 47

English :

A sporty course on difficult paths with passages of maneuverability and unevenness but an immersion in the big Forest of the Heath and beautiful points of view, notably on the castle of Orignac and the hillsides.

Deutsch :

Eine sportliche Strecke auf schwierigen Wegen mit wendigen Passagen und Höhenunterschieden, aber ein Eintauchen in La grande Forêt de la Lande und schöne Aussichtspunkte, insbesondere auf das Schloss Orignac und die Weinhänge.

Italiano :

Un percorso sportivo su sentieri difficili, con tratti di maneggevolezza e terreni sconnessi, ma un’immersione nella grande foresta del Lande e splendidi panorami, in particolare sul castello di Orignac e sulle colline.

Español :

Un recorrido deportivo por senderos difíciles con tramos de manejo y terreno irregular, pero una inmersión en el gran bosque de la Lande y hermosas vistas, en particular del castillo de Orignac y de las laderas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme