Circuit VTT N°2 « Balade dans les grands bois » Avy Charente-Maritime
Circuit VTT N°2 Balade dans les grands bois Place de la Mairie 17800 Avy Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Circuit majoritairement forestier avec une difficulté marquée (cotation rouge);
+33 5 17 24 03 47
English :
Mostly forest circuit with a marked difficulty (red rating);
Deutsch :
Überwiegend bewaldeter Rundweg mit ausgeprägtem Schwierigkeitsgrad (rote Bewertung);
Italiano :
Percorso prevalentemente forestale di difficoltà marcata (valutazione rossa);
Español :
Ruta mayoritariamente forestal con una marcada dificultad (calificación roja);
