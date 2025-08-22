Circuit VTT N°2 « Balade dans les grands bois » Avy Charente-Maritime

Circuit VTT N°2 « Balade dans les grands bois » Avy Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.

Circuit VTT N°2 Balade dans les grands bois

Circuit VTT N°2 Balade dans les grands bois Place de la Mairie 17800 Avy Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Circuit majoritairement forestier avec une difficulté marquée (cotation rouge);

  +33 5 17 24 03 47

English :

Mostly forest circuit with a marked difficulty (red rating);

Deutsch :

Überwiegend bewaldeter Rundweg mit ausgeprägtem Schwierigkeitsgrad (rote Bewertung);

Italiano :

Percorso prevalentemente forestale di difficoltà marcata (valutazione rossa);

Español :

Ruta mayoritariamente forestal con una marcada dificultad (calificación roja);

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme