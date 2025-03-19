Circuit VTT n°2 la Brosse et les Chicottes La Vôge-les-Bains Vosges

Circuit VTT n°2 la Brosse et les Chicottes La Vôge-les-Bains Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT n°2 la Brosse et les Chicottes Adultes En VTT Difficile

Circuit VTT n°2 la Brosse et les Chicottes Harsault 88240 La Vôge-les-Bains Vosges Grand Est

Durée : 120 Distance : 21400.0 Tarif :

Parcourez près de 1500 kilomètres de pistes VTT balisées et labélisées FFC. Avec 90% de chemins forestiers, ces parcours permettent de découvrir la diversité des forêts vosgiennes aux débutants comme aux vététistes confirmés.

Boucle difficile avec un balisage rouge FFC

Difficile

English :

Ride on nearly 1500 kilometers of marked and FFC certified mountain bike trails. With 90% of forest roads, these trails allow beginners and experienced mountain bikers alike to discover the diversity of the Vosges forests

Difficult loop with a red FFC marking

Deutsch :

Befahren Sie fast 1500 Kilometer markierte und mit dem FFC-Label versehene Mountainbike-Strecken. Mit 90 % Waldwegen bieten diese Strecken sowohl Anfängern als auch erfahrenen Mountainbikern die Möglichkeit, die Vielfalt der Vogesenwälder zu entdecken

Anspruchsvolle Schleife mit roter FFC-Markierung

Italiano :

Percorrete quasi 1500 chilometri di sentieri per mountain bike segnalati e approvati dalla FFC. Con il 90% dei percorsi nella foresta, questi itinerari permettono a principianti ed esperti di scoprire la diversità delle foreste dei Vosgi

Anello difficile con marcatura rossa FFC

Español :

Recorra casi 1.500 kilómetros de senderos señalizados y homologados por la FFC para bicicletas de montaña. Con el 90% de los senderos en el bosque, estas rutas permiten a los principiantes y a los ciclistas de montaña experimentados descubrir la diversidad de los bosques de los Vosgos

Bucle difícil con marcas rojas FFC

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par Système d’information touristique Lorrain