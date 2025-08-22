Circuit VTT N°20 Circuit du lac Baron-Desqueyroux

Circuit VTT N°20 Circuit du lac Baron-Desqueyroux Lac Baron-Desqueyroux 17130 Montendre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Circuit très roulant avec de grandes portions en forêt, mais aussi une succession de côtes avec de jolis points de vues sur la campagne.

À l’arrivée, prenez le temps de flâner au bord du lac Baron-Desqueyroux ou de découvrir le parc de loisirs Mysterra.

+33 5 17 24 03 47

English :

A very rolling circuit with large portions in the forest, but also a succession of hills with beautiful views over the countryside.

On arrival, take time to stroll by the Baron-Desqueyroux lake or to discover the Mysterra leisure park.

Deutsch :

Sehr rollende Strecke mit großen Abschnitten im Wald, aber auch eine Reihe von Steigungen mit schönen Ausblicken auf die Landschaft.

Nehmen Sie sich nach der Ankunft Zeit, um am See Baron-Desqueyroux zu flanieren oder den Freizeitpark Mysterra zu entdecken.

Italiano :

Un percorso molto veloce con ampi tratti nel bosco, ma anche un susseguirsi di colline con splendide viste sulla campagna.

All’arrivo, prendetevi il tempo per passeggiare lungo il lago Baron-Desqueyroux o per scoprire il parco divertimenti Mysterra.

Español :

Una ruta muy rápida con grandes tramos en el bosque, pero también una sucesión de colinas con hermosas vistas sobre el campo.

A su llegada, tómese el tiempo de pasear por el lago Baron-Desqueyroux o de descubrir el parque de ocio Mysterra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme