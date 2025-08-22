Circuit VTT n°23 / Novillars Novillars Doubs

Circuit VTT n°23 Novillars En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit VTT n°23 Novillars Parking de la mairie de Novillars 25220 Novillars Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Ce circuit sympathique et ludique vous emmène au coeur du bois de Ban au milieu des hêtraies-sapinières. Sans réelles difficultés, le tracé peut devenir plus technique durant l’hiver ou par temps de pluie. Possibilité de doubler la distance en liaisonnant avec le circuit VTT 25 (départ de Roche-lez-Beaupré). Dans ce cas, ajouter aux cotations initiales 5km 1h et 30m de dénivelé.

English :

This nice and playful circuit takes you to the heart of the Bois de Ban in the middle of the beech-fir forests. Without real difficulties, the route can become more technical during the winter or in rainy weather. It is possible to double the distance by linking with the MTB circuit 25 (departure from Roche-lez-Beaupré). In this case, add to the initial quotations: 5km 1h and 30m of difference in altitude.

Deutsch :

Dieser sympathische und spielerische Rundweg führt Sie durch den Bois de Ban inmitten von Buchen- und Tannenwäldern. Die Strecke ist nicht besonders schwierig, kann aber im Winter oder bei Regenwetter technisch anspruchsvoller werden. Es besteht die Möglichkeit, die Strecke zu verdoppeln, indem Sie sie mit der Mountainbike-Route 25 (Start in Roche-lez-Beaupré) verbinden. In diesem Fall müssen Sie zu den ursprünglichen Bewertungen hinzufügen: 5 km 1 Stunde und 30 m Höhenunterschied.

Italiano :

Questo percorso amichevole e divertente si snoda nel cuore del bosco di Ban, in mezzo a foreste di faggi e abeti. Senza alcuna difficoltà, il percorso può diventare più tecnico in inverno o in caso di pioggia. È possibile raddoppiare la distanza collegandosi al circuito MTB 25 (partenza da Roche-lez-Beaupré). In questo caso, alle valutazioni iniziali si aggiungono 5 km 1 ora e 30 m di salita.

Español :

Este sendero agradable y divertido te lleva por el corazón del bosque de Ban, en medio de bosques de hayas y abetos. Sin dificultades reales, el recorrido puede volverse más técnico durante el invierno o con tiempo lluvioso. Es posible duplicar la distancia enlazando con el circuito BTT 25 (salida de Roche-lez-Beaupré). En este caso, añada a las clasificaciones iniciales: 5km 1h y 30m de ascensión.

