Circuit VTT n°33 (bleu) Croix Louis Cornimont Vosges

Parcours au départ du Col du Brabant vers les hauteurs et la Croix Louis. Parcours familial de 7,5 kms et 280 m de dénivelé positif. Sens horaire. Suivre les balises portant le N°33 sur fond bleu. Le circuit peut être difficilement praticable en période hivernale.

Route from Col du Brabant to the heights and Croix Louis. Family trail, 7.5 km and 280 m ascent. Clockwise direction. Follow the signposts marked N°33 on a blue background. The circuit may be difficult to negotiate in winter.

Strecke ab dem Col du Brabant in Richtung der Anhöhen und des Croix Louis. Familienstrecke von 7,5 km und 280 m positivem Höhenunterschied. Die Richtung ist im Uhrzeigersinn. Folgen Sie den Markierungen mit der Nummer 33 auf blauem Grund. Die Strecke kann im Winter schwer begehbar sein.

Percorso che parte dal Col du Brabant verso le alture e la Croix Louis. Un percorso per famiglie di 7,5 km con 280 m di dislivello. Direzione oraria. Seguire la segnaletica con il numero 33 su sfondo blu. Il percorso può essere difficile da percorrere in inverno.

Ruta que parte del Col du Brabant hacia las alturas y la Croix Louis. Recorrido familiar de 7,5 km y 280 m de desnivel. En el sentido de las agujas del reloj. Siga las señales marcadas con el nº 33 sobre fondo azul. El recorrido puede resultar difícil en invierno.

