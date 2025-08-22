Circuit VTT N°4 Les Boucles de la Seugne

Circuit VTT N°4 Les Boucles de la Seugne Les Antilles de Jonzac 17500 Jonzac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Circuit idéal pour les familles, vous découvrirez la verdoyante vallée de la Seugne, le joyau de la Charente-Maritime, et les nombreux témoignages de l’utilisation de la rivière par l’homme (moulins…).

La partie autour de Jonzac est très roulante.

+33 5 17 24 03 47

English :

Ideal circuit for families, you will discover the green valley of the Seugne, the jewel of the Charente-Maritime, and the numerous testimonies of the use of the river by the man (mills…).

The part around Jonzac is very rolling.

Deutsch :

Ideale Tour für Familien. Sie entdecken das grüne Tal der Seugne, das Juwel der Charente-Maritime, und die zahlreichen Zeugnisse der Nutzung des Flusses durch den Menschen (Mühlen…).

Der Abschnitt um Jonzac ist sehr rollend.

Italiano :

Ideale per le famiglie, scoprirete la verde valle della Seugne, gioiello della Charente-Maritime, e le numerose testimonianze dell’utilizzo del fiume da parte dell’uomo (mulini…).

La parte intorno a Jonzac è molto rotabile.

Español :

Ideal para familias, descubrirá el verde valle del Seugne, la joya de la Charente-Maritime, y los numerosos testimonios de la utilización del río por el hombre (molinos…).

La parte alrededor de Jonzac es muy rodante.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme