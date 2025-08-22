Circuit VTT N°5 Breuillet Breuillet Charente-Maritime
Circuit VTT N°5 Breuillet Breuillet Charente-Maritime
Circuit VTT N°5 Breuillet
Circuit VTT N°5 Breuillet Route de l’Église (départ) 17920 Breuillet Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Au départ du terrain de sport de Breuillet, ce parcours plat et roulant est accessible à tout public.
https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/vtt/52a8ce07-cd44-4f05-9b59-c07a9ec8ee47/vtt-circuit-ndeg5-autour-de-breuillet +33 5 46 08 21 00
English :
Starting from the Breuillet sports field, this flat, rolling course is accessible to all.
Deutsch :
Ausgehend vom Sportplatz in Breuillet ist diese flache und rollende Strecke für alle Altersgruppen geeignet.
Italiano :
Partendo dal campo sportivo di Breuillet, questo percorso pianeggiante e ondulato è accessibile a tutti.
Español :
Partiendo del campo de deportes de Breuillet, este recorrido llano y ondulado es accesible para todos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme