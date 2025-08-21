Circuit VTT N°7 Saint-Sulpice-de-Royan Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime

Circuit VTT N°7 Saint-Sulpice-de-Royan Route du Stade (départ) 17200 Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ du Stade de football, ce parcours ne présente aucune difficulté particulière.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/vtt/ed4d9971-79b9-4b32-9055-33bf48f25610/vtt-circuit-ndeg7-saint-sulpice-de-royan   +33 5 46 08 21 00

English :

Starting from the soccer stadium, this route presents no particular difficulties.

Deutsch :

Diese Strecke beginnt am Fußballstadion und weist keine besonderen Schwierigkeiten auf.

Italiano :

Partendo dallo stadio di calcio, questo percorso non presenta particolari difficoltà.

Español :

Partiendo del estadio de fútbol, esta ruta no presenta dificultades particulares.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme