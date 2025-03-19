Circuit VTT n°8 Saint-Georges Fontenoy-le-Château Vosges
Circuit VTT n°8 Saint-Georges Fontenoy-le-Château Vosges vendredi 1 août 2025.
Circuit VTT n°8 Saint-Georges Adultes En VTT Facile
Circuit VTT n°8 Saint-Georges centre village 88240 Fontenoy-le-Château Vosges Grand Est
Durée : 40 Distance : 8600.0 Tarif :
Parcourez près de 1500 kilomètres de pistes VTT balisées et labélisées FFC. Avec 90% de chemins forestiers, ces parcours permettent de découvrir la diversité des forêts vosgiennes aux débutants comme aux vététistes confirmés.
Boucle facile avec un balisage bleu FFC
Facile
English :
Ride on nearly 1500 kilometers of marked and FFC certified mountain bike trails. With 90% of forest roads, these trails allow beginners and experienced bikers alike to discover the diversity of the Vosges forests
Easy loop with blue FFC markings
Deutsch :
Befahren Sie fast 1500 Kilometer markierte und mit dem FFC-Label versehene Mountainbike-Strecken. Mit 90 % Waldwegen bieten diese Strecken sowohl Anfängern als auch erfahrenen Mountainbikern die Möglichkeit, die Vielfalt der Vogesenwälder zu entdecken
Leichte Schleife mit blauer FFC-Markierung
Italiano :
Percorrete quasi 1500 chilometri di sentieri per mountain bike segnalati e approvati dalla FFC. Con il 90% dei percorsi nella foresta, questi itinerari permettono a principianti ed esperti di scoprire la diversità delle foreste dei Vosgi
Anello facile con marcatura FFC blu
Español :
Recorra casi 1.500 kilómetros de senderos señalizados y homologados por la FFC para bicicletas de montaña. Con el 90% de los senderos en el bosque, estas rutas permiten a los principiantes y a los ciclistas de montaña experimentados descubrir la diversidad de los bosques de los Vosgos
Bucle fácil con marcas azules FFC
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par Système d’information touristique Lorrain