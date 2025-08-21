Circuit VTT N°9 Boutenac-Touvent Boutenac-Touvent Charente-Maritime

Circuit VTT N°9 Boutenac-Touvent

Circuit VTT N°9 Boutenac-Touvent Place de la Mairie de Boutenac-Touvent 17120 Boutenac-Touvent Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce circuit bleu est une bonne initiation au vélo tout terrain. Sur chemin de terre essentiellement vous trouverez du plaisir à arpenter les Coteaux de Gironde.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/vtt/f4ccab1d-9dff-4c60-8d6a-701f31c5dcd5/vtt-circuit-ndeg9-boutenac-touvent +33 5 46 08 21 00

English :

This blue circuit is a good introduction to mountain biking. Mostly on dirt roads, you’ll find pleasure in surveying the Coteaux de Gironde.

Deutsch :

Diese blaue Strecke ist eine gute Einführung in das Mountainbiken. Auf überwiegend unbefestigten Wegen werden Sie Spaß daran haben, die Coteaux de Gironde zu durchqueren.

Italiano :

Questo percorso blu è un’ottima introduzione alla mountain bike. La maggior parte di esso si svolge su strade sterrate, quindi vi divertirete a esplorare i Coteaux de Gironde.

Español :

Esta ruta azul es una buena introducción a la bicicleta de montaña. La mayor parte transcurre por caminos de tierra, así que te lo pasarás en grande explorando los Coteaux de Gironde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme