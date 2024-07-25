Circuit vtt sur les hauteurs de quebrux Ban-de-Laveline Vosges

vendredi 1 août 2025.

Adultes En VTT Difficulté moyenne

Mairie de Ban de Laveline 88520 Ban-de-Laveline Vosges Grand Est

Durée : Distance : 16000.0

Départ depuis le parking de la Mairie du village, sur votre gauche en face de la mairie prendre le petit sentier Aquilina .

Traversez le hameau de Honville, (montée douce sur environ 2,5 km), puis sur votre droite les hameaux de La Truche et de Lauterupt . Au cours du dernier hameau, la montée s’accentue tout en entrant dans la forêt.

Juste après le château d’eau, prendre le chemin sur votre droite.

Dès la sortie de la forêt (environ 700m), découvrez la vue sur les montagnes avoisinantes.

Au carrefour, deux solutions

– soit sur votre gauche (sentier technique descendant réservé aux habitués de sentiers), au chemin c’est sur votre droite pour remonter doucement sur le plateau de Sorémont.

– soit au carrefour, vous descendez par le grand chemin qui vous emmène directement sur le plateau de Sorémont.

Depuis le plateau de Sorémont, admirez un superbe panorama sur la vallée avec vue sur le bassin de Saint-Dié-des-Vosges.

Prenez le temps de parcourir et de contempler le verger conservatoire.

Ensuite, depuis plateau, prenez le chemin sur la gauche, (il mène au col de Sainte Marie), au bout de 2km de montée moyenne vous arrivez au « chalet du gros sapin ». A droite du chalet, descendez de vélo, parcourez une centaine de mètres et profitez de la vue !

Depuis le chalet jusqu’au Carrefour des Biches , vous aurez 1,5 km de faux-plat montant avant d’arriver à un nouveau panorama sur la ville de Sainte-Marie-aux-Mines, juste en contrebas.

Ensuite, prenez à gauche et empruntez un chemin vallonné qui longe la crête, pour arriver à un ancien relais de télévision.

Depuis le relais, engagez la descente sur votre gauche, sur 4-5 km et essentiellement en forêt. A chaque carrefour c’est sur votre gauche.

1 km avant l’arrivée, profitez de la vue sur la vallée de Gemaingoutte et Wisembach du coté droit et une vue sur certains hameaux de Ban de Laveline sur votre gauche.

Après la descente, vous retrouverez le cimetière avant d’arriver devant la mairie pour la fin du parcours.

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22

English :

Departure from the car park of the town hall of the village, on your left in front of the town hall take the small path « Aquilina ».

Cross the hamlet of Honville, (gentle climb for about 2.5 km), then on your right the hamlets of « La Truche » and « Lauterupt ». In the last hamlet, the climb becomes steeper as you enter the forest

Just after the water tower, take the path on your right.

As soon as you leave the forest (about 700m), enjoy the view of the surrounding mountains.

At the crossroads, two solutions

– either on your left (downhill technical trail reserved for trail users), at the path it’s on your right to gently go up to the Sorémont plateau

– or at the crossroads, you go down by the big path which takes you directly to the plateau of Sorémont.

From the Sorémont plateau, admire a superb panorama over the valley with a view of the Saint-Dié-des-Vosges basin.

Take the time to browse and contemplate the conservatory orchard

Then, from the plateau, take the path on the left, (it leads to the pass of Sainte Marie), after 2km of average climb you arrive at the « chalet du gros sapin ». To the right of the chalet, get off your bike, ride a hundred meters and enjoy the view!

From the chalet to the « Carrefour des Biches », you will have 1.5 km of false uphill before arriving at a new panorama of the town of Sainte-Marie-aux-Mines, just below

Then, turn left and take a hilly path along the ridge, to reach an old television relay station.

From the relay, start the descent on your left, for 4-5 km, mostly in the forest. At each crossroads it is on your left

1 km before arrival, enjoy the view of the valley of Gemaingoutte and Wisembach on the right side and a view of some hamlets of Ban de Laveline on your left

After the descent, you will find the cemetery before arriving in front of the town hall for the end of the route.

Deutsch :

Start vom Parkplatz des Rathauses des Dorfes, auf Ihrer linken Seite gegenüber dem Rathaus nehmen Sie den kleinen Pfad « Aquilina ».

Durchqueren Sie den Weiler Honville (sanfter Anstieg auf etwa 2,5 km), dann auf der rechten Seite die Weiler « La Truche » und « Lauterupt ». Im Verlauf des letzten Weilers wird der Anstieg steiler, während Sie in den Wald eintreten

Kurz nach dem Wasserschloss nehmen Sie den Weg auf der rechten Seite.

Sobald Sie den Wald verlassen (ca. 700 m), entdecken Sie die Aussicht auf die umliegenden Berge.

An der Kreuzung gibt es zwei Möglichkeiten

– entweder zu Ihrer Linken (technischer Pfad bergab, der denjenigen vorbehalten ist, die an Pfade gewöhnt sind), am Weg geht es zu Ihrer Rechten, um sanft auf das Plateau von Sorémont aufzusteigen

– oder Sie gehen an der Kreuzung den breiten Weg hinunter, der Sie direkt auf das Plateau von Sorémont führt.

Vom Plateau de Sorémont aus können Sie ein herrliches Panorama über das Tal mit Blick auf das Becken von Saint-Dié-des-Vosges bewundern.

Nehmen Sie sich die Zeit, den Obstgarten zu durchwandern und zu betrachten

Nehmen Sie dann von der Hochebene aus den Weg nach links (er führt zum Col de Sainte Marie). Nach 2 km mittlerer Steigung erreichen Sie die « Chalet du gros sapin ». Steigen Sie rechts von der Hütte vom Fahrrad ab, fahren Sie etwa 100 Meter und genießen Sie die Aussicht!

Von der Hütte bis zum « Carrefour des Biches » haben Sie 1,5 km lang eine unebene, ansteigende Strecke vor sich, bevor Sie einen neuen Panoramablick auf die Stadt Sainte-Marie-aux-Mines direkt unter Ihnen erreichen

Biegen Sie dann links ab und nehmen Sie einen hügeligen Weg entlang des Bergkamms, um zu einem alten Fernsehrelais zu gelangen.

Von der Relaisstation aus beginnen Sie den Abstieg zu Ihrer Linken, der 4-5 km lang ist und hauptsächlich durch den Wald führt. An jeder Kreuzung geht es zu Ihrer Linken weiter

genießen Sie 1 km vor dem Ziel den Blick auf das Tal von Gemaingoutte und Wisembach auf der rechten Seite und einen Blick auf einige Weiler von Ban de Laveline auf der linken Seite

Nach dem Abstieg treffen Sie wieder auf den Friedhof, bevor Sie vor dem Rathaus das Ende der Strecke erreichen.

Italiano :

Partenza dal parcheggio del municipio, sulla sinistra di fronte al municipio prendere il piccolo sentiero « Aquilina ».

Attraversare la frazione di Honville (in leggera salita per circa 2,5 km), poi sulla destra le frazioni di « La Truche » e « Lauterupt ». All’ultima frazione, la salita si fa più ripida entrando nel bosco

Subito dopo la torre dell’acqua, prendere il sentiero sulla destra.

Non appena si esce dalla foresta (circa 700 m), si apre la vista sulle montagne circostanti.

Al bivio, ci sono due opzioni

– sia sulla sinistra (percorso tecnico in discesa riservato a chi è abituato ai sentieri), al sentiero che si trova sulla destra per salire lentamente verso l’altopiano di Sorémont

– o all’incrocio, si scende per il grande sentiero che porta direttamente all’altopiano di Sorémont.

Dall’altopiano di Sorémont, ammirate un superbo panorama sulla valle con vista sul bacino di Saint-Dié-des-Vosges.

Prendetevi il tempo per passeggiare e contemplare il giardino d’inverno

Poi, dall’altopiano, si prende il sentiero a sinistra (conduce al Col de Sainte Marie), dopo 2 km di salita media si arriva allo « chalet du gros sapin ». A destra dello chalet, scendete dalla bicicletta, percorrete circa 100 metri e godetevi il panorama!

Dallo chalet al « Carrefour des Biches », si percorrono 1,5 km di falsa salita prima di arrivare a un nuovo panorama sulla città di Sainte-Marie-aux-Mines, appena sotto

Poi si gira a sinistra e si percorre un sentiero collinare lungo il crinale per raggiungere una vecchia stazione di trasmissione televisiva.

Dalla stazione di staffetta, prendere la discesa a sinistra, per 4-5 km e principalmente nel bosco. Ad ogni incrocio si trova sulla sinistra

1 km prima del traguardo, si gode della vista delle valli di Gemaingoutte e Wisembach sulla destra e di alcune frazioni di Ban de Laveline sulla sinistra

Dopo la discesa, si incontra il cimitero prima di arrivare davanti al municipio per la fine del percorso.

Español :

Salida desde el aparcamiento del ayuntamiento, a su izquierda frente al ayuntamiento tomar el pequeño camino « Aquilina ».

Atravesar la aldea de Honville, (subida suave durante unos 2,5 km), luego a su derecha las aldeas de « La Truche » y « Lauterupt ». En la última aldea, la subida se hace más pronunciada al entrar en el bosque

Justo después de la torre de agua, tome el camino de la derecha.

Nada más salir del bosque (a unos 700 m), verá la vista de las montañas de los alrededores.

En la encrucijada, hay dos opciones

– bien a su izquierda (camino técnico de descenso reservado a los acostumbrados a los senderos), en el camino está a su derecha para subir lentamente a la meseta de Sorémont

– o en el cruce, se baja por el gran camino que lleva directamente a la meseta de Sorémont.

Desde la meseta de Sorémont, admire un magnífico panorama sobre el valle con vistas a la cuenca de Saint-Dié-des-Vosges.

Tómese el tiempo de recorrer y contemplar el huerto conservador

A continuación, desde la meseta, tomar el camino de la izquierda, (conduce al Col de Sainte Marie), después de 2 km de ascenso medio se llega al « chalet du gros sapin ». A la derecha del chalet, bájate de la bici, recorre unos 100 metros y disfruta de las vistas

Desde el chalet hasta el « Carrefour des Biches », tendrá 1,5 km de falsa subida antes de llegar a un nuevo panorama sobre la ciudad de Sainte-Marie-aux-Mines, justo debajo

A continuación, gire a la izquierda y tome un sendero montañoso a lo largo de la cresta para llegar a una antigua estación de retransmisión de televisión.

Desde la estación de relevo, tome el descenso a su izquierda, durante 4-5 km y principalmente en el bosque. En cada cruce está a su izquierda

1 km antes de la meta, disfrute de la vista del valle de Gemaingoutte y de Wisembach a la derecha y de la vista de algunas aldeas de Ban de Laveline a la izquierda

Tras el descenso, encontrará el cementerio antes de llegar al final de la ruta frente al ayuntamiento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-25 par Système d’information touristique Lorrain