Circuit VTT Tour de Mandray Mandray Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT Tour de Mandray Adultes En VTT Difficulté moyenne
Circuit VTT Tour de Mandray 88650 Mandray Vosges Grand Est
Durée : Distance : 18800.0 Tarif :
Circuit VTT en moyenne montagne
Départ Scierie hydraulique Mandray
Distance 18,8 km pour 565 mètres de dénivelé
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain mountain bike tour
Start: Hydraulic sawmill Mandray
Distance: 18.8 km with 565 m ascent
Deutsch :
Mountainbike-Route im Mittelgebirge
Start: Hydraulisches Sägewerk Mandray
Entfernung: 18,8 km bei 565 m Höhenunterschied
Italiano :
Escursione in mountain bike di media montagna
Partenza: Segheria idraulica Mandray
Distanza: 18,8 km con un dislivello di 565 metri
Español :
Excursión en bicicleta de montaña de media montaña
Salida: Aserradero hidráulico Mandray
Distancia: 18,8 km con un desnivel de 565 metros
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-11 par Système d’information touristique Lorrain