circuit VTT VAE Entre Lézert et Serènes Le Bas Ségala Le Bas Ségala Aveyron

circuit VTT VAE Entre Lézert et Serènes Le Bas Ségala

circuit VTT VAE Entre Lézert et Serènes Le Bas Ségala – Service Sport – 12200 Le Bas Ségala Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

départ depuis Solville.Entre Lézert et Sérènes permet de découvrir une grande partie de la commune du Bas-Ségala. Il vous permettra, notamment, de visiter les villages de la Bastide-l’Evêque, Saint-Salvadou et Vabre-Tizac.

https://www.facebook.com/DestinationSegalaAveyron +33 5 65 65 60 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

entre Lézert et Sérènes allows you to discover a large part of the Bas-Ségala commune. In particular, you can visit the villages of Bastide-l’Evêque, Saint-Salvadou and Vabre-Tizac.

Deutsch :

zwischen Lézert und Sérènes können Sie einen großen Teil der Gemeinde Bas-Ségala erkunden. Er ermöglicht Ihnen unter anderem, die Dörfer La Bastide-l’Evêque, Saint-Salvadou und Vabre-Tizac zu besuchen.

Italiano :

entre Lézert et Sérènes comprende un’ampia parte della regione Bas-Ségala. In particolare, si possono visitare i villaggi di Bastide-l’Evêque, Saint-Salvadou e Vabre-Tizac.

Español :

entre Lézert et Sérènes abarca una gran parte de la región de Bas-Ségala. En concreto, puede visitar los pueblos de Bastide-l’Evêque, Saint-Salvadou y Vabre-Tizac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-29 par ADT Aveyron