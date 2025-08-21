circuit VTT VAE Le tour du Bas Ségala par les martinets du Lézert Le Bas Ségala Aveyron
circuit VTT VAE Le tour du Bas Ségala par les martinets du Lézert
Le départ de ce circuit a lieu sur le parking de l’Office de Tourisme. Prendre le chemin en terre, derrière la salle des fêtes
English :
This tour starts from the Tourist Office parking lot. Take the dirt track behind the village hall
Deutsch :
Dieser Rundgang beginnt auf dem Parkplatz des Fremdenverkehrsamtes. Nehmen Sie den Erdweg hinter dem Festsaal
Italiano :
Il sentiero parte dal parcheggio dell’Ufficio del Turismo. Prendere la strada sterrata dietro il municipio
Español :
Este sendero parte del aparcamiento de la Oficina de Turismo. Tome el camino de tierra detrás del ayuntamiento
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par ADT Aveyron