Circuit VTT/VTC Autour du Rosenmeer Rosheim Bas-Rhin

Circuit VTT/VTC Autour du Rosenmeer rue du Neuland 67560 Rosheim Bas-Rhin Grand Est
Durée : 90 Distance : 16500.0 Tarif :
Profitez d’une escapade à VTT / VTC le long du ruisseau du Rosenmeer et à travers champs !
http://www.mso-tourisme.com/ +33 3 88 50 75 38
English :
Enjoy a mountain bike ride along the Rosenmeer stream and through the fields!
Deutsch :
Genießen Sie einen Ausflug mit dem Mountainbike / Trekkingrad entlang des Rosenmeer-Bachs und durch die Felder!
Italiano :
Godetevi un giro in mountain bike lungo il torrente Rosenmeer e attraverso i campi!
Español :
Disfrute de un paseo en bicicleta de montaña a lo largo del arroyo Rosenmeer y a través de los campos
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-05 par Système d’informations touristique Alsace