Circuit VTT/VTC Autour du Rosenmeer Rosheim Bas-Rhin

vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT/VTC Autour du Rosenmeer

Circuit VTT/VTC Autour du Rosenmeer rue du Neuland 67560 Rosheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 16500.0 Tarif :

Profitez d’une escapade à VTT / VTC le long du ruisseau du Rosenmeer et à travers champs !

http://www.mso-tourisme.com/ +33 3 88 50 75 38

English :

Enjoy a mountain bike ride along the Rosenmeer stream and through the fields!

Deutsch :

Genießen Sie einen Ausflug mit dem Mountainbike / Trekkingrad entlang des Rosenmeer-Bachs und durch die Felder!

Italiano :

Godetevi un giro in mountain bike lungo il torrente Rosenmeer e attraverso i campi!

Español :

Disfrute de un paseo en bicicleta de montaña a lo largo del arroyo Rosenmeer y a través de los campos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-05 par Système d’informations touristique Alsace