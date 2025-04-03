Circuit vttae n°34 le col de la vierge La Bresse Vosges

Circuit vttae n°34 le col de la vierge Col du Brabant 88250 La Bresse Vosges Grand Est

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Circuit de 11 km de difficulté moyenne. Accessible en fonction des conditions météorologiques. Départ Col du Brabant. Suivre le circuit VTT n°34. Le circuit en boucle vous mènera sur de larges chemins forestiers jusqu’au col de la Vierge et retour au Brabant.

English :

11 km circuit of medium difficulty. Accessible depending on weather conditions. Departure: Brabant Pass. Follow the mountain bike circuit n°34. The loop circuit will take you on wide forest roads to the Col de la Vierge and back to Brabant.

Deutsch :

11 km langer Rundweg mit mittlerem Schwierigkeitsgrad. Je nach Wetterbedingungen zugänglich. Start: Col du Brabant. Folgen Sie dem Mountainbike-Rundweg Nr. 34. Der Rundkurs führt Sie auf breiten Waldwegen zum Col de la Vierge und zurück nach Brabant.

Italiano :

Circuito di 11 km di media difficoltà. Accessibile a seconda delle condizioni meteorologiche. Partenza: Col du Brabant. Seguire il circuito per mountain bike n°34. Il circuito ad anello vi porterà lungo ampi sentieri forestali fino al Col de la Vierge e di nuovo al Brabant.

Español :

Circuito de 11 km de dificultad media. Accesible en función de las condiciones meteorológicas. Inicio: Col du Brabant. Siga el circuito de bicicleta de montaña n°34. El circuito en bucle le llevará por amplios caminos forestales hasta el Col de la Vierge y de vuelta a Brabante.

