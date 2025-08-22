Circuits des 3 rivières Circuit n°10 Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Circuits des 3 rivières Circuit n°10 En VTC

Circuits des 3 rivières Circuit n°10 37350 Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 14000.0 Tarif :

Cette boucle très facile qui longe les rives de la Claise vous fera découvrir la richesse de cette Touraine du sud comme le village de Chaumussay qui fut au siècle dernier un important lieu de pèlerinage, la source de la fontaine Saint-Marc étant censée guérir les problèmes de vue.

+33 2 47 94 96 82

English : Circuits of the 3 rivers Circuit n°10

This easy-peasy trail along the Claise banks is perfect for admiring the wealth of treasures to be found in south Touraine, like Chaumussay village which used to be a major pilgrimage site last century as the water of Saint-Marc fountain was supposed to heal blindness.

Deutsch : Rundwege der 3 Flüsse Rundweg Nr. 10

Auf dieser sehr leichten Tour an den Ufern der Claise entlang entdecken Sie die Schätze Reichtum der Süd-Touraine wie etwa das Dorf Chaumussay, das im letzten Jahrhundert ein wichtiger Wallfahrtsort war, da die Quelle des Brunnens Saint-Marc Sehstörungen heilen sollte.

Italiano :

Questo anello molto facile lungo le rive del fiume Claise vi permetterà di scoprire le ricchezze di questa regione della Touraine meridionale, come il villaggio di Chaumussay, che nel secolo scorso era un importante luogo di pellegrinaggio, essendo la fonte della fontana di Saint-Marc che si suppone

Español : Circuitos de los 3 ríos Circuito n°10

Este bucle, muy sencillo, a lo largo de las orillas del río Claise, le permitirá descubrir las riquezas de esta región del sur de Touraine, como el pueblo de Chaumussay, que en el siglo pasado era un importante lugar de peregrinación, ya que se supone que la fuente de Saint-Marc curaba los problemas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-18 par SIT Centre-Val de Loire