Circuits des Fossés La Bourgonce Vosges
Circuits des Fossés La Bourgonce Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuits des Fossés Adultes
Circuits des Fossés 88470 La Bourgonce Vosges Grand Est
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Fronde Fontaine La Bourgonce
Distance 5,5 km pour 270 mètres de dénivelé.
Balisage anneau rouge.
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain hiking trails
Fronde Fontaine La Bourgonce
Distance: 5.5 km, ascent 270 m.
Marking: red ring.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Fronde Fontaine La Bourgonce
Entfernung: 5,5 km bei 270 m Höhenunterschied.
Markierung: roter Ring.
Italiano :
Sentiero escursionistico di media montagna
Fronde Fontaine La Bourgonce
Distanza: 5,5 km, dislivello 270 metri.
Segnaletica: anello rosso.
Español :
Ruta de senderismo de media montaña
Fronde Fontaine La Bourgonce
Distancia: 5,5 km, ascenso 270 metros.
Señalización: anillo rojo.
