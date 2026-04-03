Circuits des lavoirs Estissac Aube

Circuits des lavoirs Camping car Facile

Circuits des lavoirs 10190 Estissac Aube Grand Est

Durée : Distance : 82800.0 Tarif :

Partez à la découverte des lavoirs du Pays d’Othe… Le saviez-vous? Le lavage du linge pouvait avoir lieu tous les jours sauf le Vendredi Saint. En effet, selon une croyance religieuse, laver un linge blanc ce jour-là, était comme laver le linceuil d’un proche, ce qui symbolisait la mort probable d’un membre de la famille. (L’itinéraire présenté est général et vous permets de vous rendre de commune en commune. Nous vous conseillons de garer votre véhicule dès que possible et vous rendre à pied sur chaque site en profitant de chaque commune.)

Facile

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English :

Discover the Pays d’Othe’s washhouses… Did you know? Laundry could be washed every day except Good Friday. According to religious belief, washing white linen on that day was like washing the shroud of a loved one, symbolizing the probable death of a family member. (The itinerary shown is general and will take you from commune to commune. We advise you to park your car as soon as possible and walk to each site, making the most of each commune)

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Waschhäuser des Pays d’Othe… Wussten Sie schon? Das Waschen der Wäsche konnte jeden Tag außer am Karfreitag stattfinden. Einem religiösen Glauben zufolge war das Waschen von weißer Wäsche an diesem Tag wie das Waschen des Leichentuchs eines Angehörigen, was den wahrscheinlichen Tod eines Familienmitglieds symbolisierte. (Die hier vorgestellte Route ist allgemein gehalten und ermöglicht es Ihnen, von Gemeinde zu Gemeinde zu gehen. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Fahrzeug so bald wie möglich zu parken und zu Fuß zu den einzelnen Stätten zu gehen, wobei Sie jede Gemeinde genießen sollten)

Italiano :

Scoprite i lavatoi del Pays d’Othe… Lo sapevate? I panni potevano essere lavati tutti i giorni tranne il Venerdì Santo. Secondo le credenze religiose, lavare un panno bianco in quel giorno equivaleva a lavare il sudario di una persona cara, simboleggiando la probabile morte di un membro della famiglia. (L’itinerario indicato è generale e vi porterà da comune a comune. Vi consigliamo di parcheggiare l’auto il prima possibile e di raggiungere ogni sito a piedi, approfittando di ogni comune)

Español :

Descubra los lavaderos del Pays d’Othe… ¿Lo sabía? La ropa podía lavarse todos los días excepto el Viernes Santo. Según las creencias religiosas, lavar un paño blanco ese día era como lavar la mortaja de un ser querido, símbolo de la probable muerte de un familiar. (El itinerario indicado es general y le llevará de municipio en municipio. Le aconsejamos que aparque el coche lo antes posible y vaya a pie a cada lugar, aprovechando cada comuna)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2012-07-02 par Aube en Champagne Attractivité