Circuits des lavoirs Sainte-Honorine-du-Fay Calvados

Circuits des lavoirs Lieu-dit Les Pavillons du Parc 14320 Sainte-Honorine-du-Fay Calvados Normandie
Durée : 180 Distance : 11300.0 Tarif :
Parcourez Sainte-Honorine-du-Fay et ses alentours en passant le long de plusieurs lavoirs.
+33 2 31 50 09 72
English : Circuits des lavoirs
Take a tour of Sainte-Honorine-du-Fay and the surrounding area, passing several washhouses.
Deutsch :
Durchstreifen Sie Sainte-Honorine-du-Fay und seine Umgebung, indem Sie an mehreren Waschhäusern vorbeigehen.
Italiano :
Visita di Sainte-Honorine-du-Fay e dei suoi dintorni, passando per alcuni lavatoi.
Español :
Recorra Sainte-Honorine-du-Fay y sus alrededores, pasando por varios lavaderos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-14 par Normandie Tourisme