Circuits des lavoirs Sainte-Honorine-du-Fay Calvados

Circuits des lavoirs Sainte-Honorine-du-Fay Calvados vendredi 1 août 2025.

Circuits des lavoirs

Circuits des lavoirs Lieu-dit Les Pavillons du Parc 14320 Sainte-Honorine-du-Fay Calvados Normandie

Durée : 180 Distance : 11300.0 Tarif :

Parcourez Sainte-Honorine-du-Fay et ses alentours en passant le long de plusieurs lavoirs.

  +33 2 31 50 09 72

English : Circuits des lavoirs

Take a tour of Sainte-Honorine-du-Fay and the surrounding area, passing several washhouses.

Deutsch :

Durchstreifen Sie Sainte-Honorine-du-Fay und seine Umgebung, indem Sie an mehreren Waschhäusern vorbeigehen.

Italiano :

Visita di Sainte-Honorine-du-Fay e dei suoi dintorni, passando per alcuni lavatoi.

Español :

Recorra Sainte-Honorine-du-Fay y sus alrededores, pasando por varios lavaderos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-14 par Normandie Tourisme