Circuits équestres du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient Montreuil-sur-Barse Aube

Circuits équestres du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient Facile

Circuits équestres du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient 10270 Montreuil-sur-Barse Aube Grand Est

Durée : Distance : 157600.0 Tarif :

117 km de chemins qui sont accessibles aux cavaliers ainsi qu’en partie aux attelages, permettant aussi aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux espaces naturels et d’en découvrir les couleurs, les bruits et les senteurs. Ce réseau de chemins permet d’effectuer des balades en linéaire, en boucle ou en marguerite. L’ensemble étant équipé de panneaux directionnels et debarres d’attache. Les chemins empruntés ont été sécurisées avec la mise en place de busages et de gués pour franchir sans encombres des rus. Le balisage est normalisé à la couleur équestre (orange). Les tracés relient entre eux ¢22 villages, ¢5 centres équestres ¢les plages de Lusigny-sur-Barse, Géraudot, Mesnil-St-Père (Lac d’Orient) et de Dienville (Lac Amance), où il existe même des espaces pour baigner les chevaux.

Facile

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English :

117 km of paths are accessible to horse riders and, in part, to horse-drawn carriages, enabling people with reduced mobility to access natural areas and discover their colors, sounds and scents. This network of paths is ideal for linear, loop or daisy-chain walks. All paths are equipped with directional signs and tie-downs. The paths have been made safer by the installation of culverts and fords to allow trouble-free crossing of streams. Marking is standardized in the equestrian color (orange). The routes link ¢22 villages, ¢5 equestrian centers ¢the beaches of Lusigny-sur-Barse, Géraudot, Mesnil-St-Père (Lac d’Orient) and Dienville (Lac Amance), where there are even areas for horses to bathe.

Deutsch :

117 km Wege, die für Reiter sowie teilweise auch für Gespanne zugänglich sind und auch Personen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zu Naturräumen ermöglichen, um deren Farben, Geräusche und Düfte zu entdecken. Dieses Wegenetz ermöglicht Spaziergänge in gerader Linie, als Rundweg oder als Margerite. Alle Wege sind mit Richtungsschildern und Befestigungsbalken ausgestattet. Die Wege wurden durch das Anlegen von Dämmen und Furten gesichert, um Bäche problemlos überqueren zu können. Die Markierung ist auf die Farbe des Reitsports (orange) normiert. Die Strecken verbinden: ¢22 Dörfer, ¢5 Reitzentren ¢ die Strände von Lusigny-sur-Barse, Géraudot, Mesnil-St-Père (Lac d’Orient) und Dienville (Lac Amance), wo es sogar Badeplätze für Pferde gibt.

Italiano :

117 km di sentieri sono accessibili ai cavalieri e, in parte, alle carrozze trainate da cavalli, consentendo alle persone a mobilità ridotta di accedere alle aree naturali e di scoprirne i colori, i suoni e i profumi. Questa rete di sentieri è ideale per passeggiate lineari, ad anello o a margherita. Tutti sono dotati di segnali direzionali e punti di aggancio. I sentieri sono stati resi più sicuri grazie all’installazione di canalizzazioni e guadi per consentire un facile attraversamento dei corsi d’acqua. La segnaletica è standardizzata nel colore equestre (arancione). I percorsi collegano: ¢22 villaggi, ¢5 centri equestri ¢le spiagge di Lusigny-sur-Barse, Géraudot, Mesnil-St-Père (Lac d’Orient) e Dienville (Lac Amance), dove sono presenti anche aree per il bagno dei cavalli.

Español :

117 km de senderos son accesibles a los jinetes y, en parte, a los coches de caballos, lo que permite a las personas con movilidad reducida acceder a las zonas naturales y descubrir sus colores, sonidos y olores. Esta red de senderos es ideal para paseos lineales, en bucle o en cadena. Todos ellos están equipados con señales direccionales y puntos de enganche. Los senderos se han hecho más seguros gracias a la instalación de alcantarillas y vados que permiten cruzar fácilmente los arroyos. La señalización está normalizada en el color ecuestre (naranja). Las rutas enlazan: ¢22 pueblos, ¢5 centros ecuestres ¢las playas de Lusigny-sur-Barse, Géraudot, Mesnil-St-Père (Lac d’Orient) y Dienville (Lac Amance), donde incluso hay zonas para el baño de los caballos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2011-08-08 par Aube en Champagne Attractivité