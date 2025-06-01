Circuits PR « Les 3 villages » (17km) et « Le Séquoia » (8km) Ancinnes Sarthe

Circuits PR « Les 3 villages » (17km) et « Le Séquoia » (8km) Ancinnes Sarthe vendredi 1 août 2025.

Circuits PR « Les 3 villages » (17km) et « Le Séquoia » (8km)

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuits PR « Les 3 villages » (17km) et « Le Séquoia » (8km) 72610 Ancinnes Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 16700.0 Tarif :

Circuit de près de 17 kilomètres balisé en jaune avec possibilité de faire une variante de 8 kilomètres, en Forêt domaniale de Perseigne.

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04

English :

An almost 17-kilometre yellow-marked circuit, with the option of an 8-kilometre variant, in the Forêt domaniale de Perseigne.

Deutsch :

Gelb markierter Rundweg von fast 17 Kilometern Länge mit der Möglichkeit einer 8 Kilometer langen Variante, im Staatswald von Perseigne.

Italiano :

Un percorso di 17 km segnalato in giallo, con la possibilità di un’alternativa di 8 km nella Forêt domaniale de Perseigne.

Español :

Recorrido de 17 kilómetros señalizado en amarillo, con opción de una alternativa de 8 kilómetros en el Forêt domaniale de Perseigne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par eSPRIT Pays de la Loire