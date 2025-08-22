Cirque du Genépi Randonnée pédestre en boucle – Pralognan-la-Vanoise Savoie
Cirque du Genépi Randonnée pédestre en boucle – Pralognan-la-Vanoise Savoie vendredi 1 mai 2026.
Cirque du Genépi Randonnée pédestre en boucle –
Cirque du Genépi Randonnée pédestre en boucle – Parking du Pont de la Pêche dans la vallée de Chavière 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Un itinéraire dans le Parc national de la Vanoise à proximité du glacier du Genépi qui vous permettra d’observer les traces d’érosion glaciaire.
https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08
English : Loop walk Cirque du Genépi
This fantastic hike in Vanoise National Park takes you close to the Genépi Glacier. Observe glacial erosion up close.
Deutsch :
Eine Route im Nationalpark Vanoise in der Nähe des Genépi-Gletschers, auf der Sie die Spuren der Gletschererosion beobachten können.
Italiano :
Un itinerario nel Parco Nazionale della Vanoise vicino al ghiacciaio del Genépi, dove si possono osservare le tracce dell’erosione glaciale.
Español : Paseo circular Cirque du Genépi
Un itinerario en el Parque Nacional de la Vanoise, cerca del glaciar de Genépi, donde podrá observar las huellas de la erosión glaciar.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme