Cirque du Grand Marchet Traversée des Cirques Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie

Cirque du Grand Marchet Traversée des Cirques Randonnée pédestre en boucle 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Randonnée mythique à Pralognan, c’est un voyage où le randonneur à d’abord l’impression de s’enfoncer dans la montagne pour cheminer ensuite sur un sentier d’où la vue est incomparable sur la vallée et le village.

http://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Loop walk Cirque du Grand Marchet Traversée des Cirques

One of the legendary hikes in Pralognan, this journey takes you deep into the mountains and then leads you along a trail where views of the valley and the village are simply beyond compare.

Deutsch :

Die legendäre Wanderung in Pralognan ist eine Reise, bei der der Wanderer zunächst den Eindruck hat, in den Berg einzutauchen, um dann auf einem Pfad zu wandern, von dem aus man eine unvergleichliche Aussicht auf das Tal und das Dorf hat.

Italiano :

Escursione leggendaria a Pralognan, è un percorso in cui l’escursionista ha l’impressione di immergersi nelle montagne, prima di seguire un sentiero che offre una vista incomparabile sulla valle e sul villaggio.

Español : Paseo circular Gran Circo Marchet Traversée des Cirques

Legendaria excursión en Pralognan, se trata de un recorrido en el que el excursionista tiene primero la impresión de adentrarse en la montaña y luego sigue un sendero con vistas incomparables sobre el valle y el pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme