Cité de Saint-Gobain Thourotte Oise
Cité de Saint-Gobain Thourotte Oise vendredi 1 mai 2026.
Cité de Saint-Gobain A pieds Très facile
Cité de Saint-Gobain Mairie 60150 Thourotte Oise Hauts-de-France
Durée : 90 Distance : 2200.0 Tarif :
Le parcours d’interprétation de la Cité Saint-Gobain à Thourotte, vous propose de redécouvrir, en 8 étapes, le patrimoine industriel du territoire l’implantation d’une usine et de sa cité ouvrière.
Pupitres d’interprétation sur le parcours.
English : Cité de Saint-Gobain
The Saint-Gobain Cité interpretation trail in Thourotte, France, takes you on an 8-stage tour of the region’s industrial heritage: the establishment of a factory and its workers’ housing estate.
Interpretation desks along the way.
Deutsch : Cité de Saint-Gobain
Der Interpretationsparcours der Cité Saint-Gobain in Thourotte bietet Ihnen die Möglichkeit, in 8 Etappen das industrielle Erbe der Region wiederzuentdecken: die Ansiedlung einer Fabrik und ihrer Arbeitersiedlung.
Interpretationspulte auf dem Rundgang.
Italiano :
Il percorso di interpretazione della Cité Saint-Gobain di Thourotte vi accompagna in un viaggio in 8 tappe alla riscoperta del patrimonio industriale della zona: la costruzione di una fabbrica e del suo complesso abitativo.
Banchi di interpretazione lungo il percorso.
Español : Cité de Saint-Gobain
El recorrido interpretativo de la Cité Saint-Gobain de Thourotte le lleva a redescubrir, en 8 etapas, el patrimonio industrial de la región: la construcción de una fábrica y sus viviendas obreras.
Mostradores de interpretación a lo largo del recorrido.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France