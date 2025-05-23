Clairac, une boucle semi urbaine au bord du Lot Clairac Lot-et-Garonne

47320 Clairac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5000.0

Cette petite boucle démarre dans la plaine avant de rejoindre les berges du Lot et de parcourir quelques une des rues historiques de la ville.

This small loop starts in the plain before joining the banks of the Lot and following some of the historical streets of the city.

Diese kleine Schleife beginnt in der Ebene, bevor Sie das Ufer des Lot erreichen und einige der historischen Straßen der Stadt durchlaufen.

Questo piccolo anello inizia in pianura prima di raggiungere le rive del Lot e seguire alcune delle vie storiche della città.

Este pequeño bucle comienza en la llanura antes de llegar a las orillas del Lot y seguir algunas de las calles históricas de la ciudad.

