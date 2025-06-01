Claracq promenade du Beüs au château Claracq Pyrénées-Atlantiques

Claracq promenade du Beüs au château Eglise 64330 Claracq Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4800.0

Promenade sur le plateau agricole du Nord de Claracq, avec un retour par les crêtes, véritable balcon sur toute la chaîne pyrénéenne.

English : Claracq promenade du Beüs au château

Walk on the agricultural plateau of the North of Claracq, with a return by the crests, a real balcony over the whole Pyrenean chain.

Deutsch : Claracq promenade du Beüs au château

Wanderung über die landwirtschaftlich genutzte Hochebene im Norden von Claracq, mit einem Rückweg über die Bergkämme, einem echten Balkon über die gesamte Pyrenäenkette.

Italiano :

Una passeggiata sull’altopiano agricolo a nord di Claracq, con ritorno attraverso le creste, un vero e proprio balcone su tutta la catena pirenaica.

Español : Claracq promenade du Beüs au château

Un paseo por la meseta agrícola al norte de Claracq, con regreso por las crestas, un verdadero balcón sobre toda la cadena pirenaica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine