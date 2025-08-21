Clermont à Pont-Sainte-Maxence Clermont Oise

Clermont à Pont-Sainte-Maxence A pieds Très facile

Clermont à Pont-Sainte-Maxence rue Châtelier 60600 Clermont Oise Hauts-de-France

Durée : 360 Distance : 25000.0 Tarif :

Des frondaisons du massif Royal de Hez-Froidmont qui jouxte les charmes de la vieille ville de Clermont perchée sur sa motte vous rejoindrez la vallée de l’Oise via un tout autre environnement, celui de la vaste zone humide du marais de Sacy (site RAMSAR). Vous allez retracer l’histoire de l’Oise de l’époque gallo-romaine à nos jours. Après les vestiges du donjon médiéval de Clermont, vous pourrez découvrir l’hôtel de Ville Art-Déco de Pont-Saint-Maxence et visiter l’Abbaye du Moncel.

English : Clermont à Pont-Sainte-Maxence

From the foliage of the Royal Massif of Hez-Froidmont, next to the charms of the old town of Clermont perched on its motte, you’ll reach the Oise valley via a completely different environment, that of the vast wetlands of the Sacy marsh (RAMSAR site). You’ll retrace the history of the Oise from Gallo-Roman times to the present day. After visiting the remains of the medieval keep in Clermont, you can discover the Art-Deco town hall in Pont-Saint-Maxence and visit the Abbaye du Moncel.

Deutsch : Clermont à Pont-Sainte-Maxence

Von den Baumkronen des königlichen Massivs von Hez-Froidmont, das an den Charme der auf einer Motte thronenden Altstadt von Clermont grenzt, gelangen Sie über eine ganz andere Umgebung in das Tal der Oise, nämlich das riesige Feuchtgebiet des Sumpfes von Sacy (RAMSAR-Stätte). Sie werden die Geschichte der Oise von der gallo-römischen Epoche bis heute nachvollziehen. Nach den Überresten des mittelalterlichen Bergfrieds von Clermont werden Sie das Art-Deco-Rathaus von Pont-Saint-Maxence entdecken und die Abtei von Moncel besichtigen.

Italiano :

Dalle chiome del Massiccio Reale di Hez-Froidmont, accanto al fascino dell’antica città di Clermont arroccata sulla sua motta, raggiungerete la valle dell’Oise attraverso un ambiente completamente diverso, quello della vasta zona umida della palude di Sacy (sito RAMSAR). Ripercorrerete la storia dell’Oise dall’epoca gallo-romana ai giorni nostri. Dopo aver visto i resti del torrione medievale di Clermont, potrete scoprire il municipio Art-Déco di Pont-Saint-Maxence e visitare l’abbazia di Moncel.

Español : Clermont à Pont-Sainte-Maxence

Desde la frondosidad del macizo real de Hez-Froidmont, junto a los encantos del casco antiguo de Clermont encaramado a su muela, llegará al valle del Oise a través de un entorno completamente distinto, el del vasto humedal de la marisma de Sacy (sitio RAMSAR). Recorrerá la historia del Oise desde la época galo-romana hasta nuestros días. Después de ver los vestigios de la torre del homenaje medieval de Clermont, podrá descubrir el ayuntamiento Art Déco de Pont-Saint-Maxence y visitar la abadía de Moncel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France