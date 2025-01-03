Cœur de Volcan en vélo électrique VTTAE ou VTCAE Le Claux Cantal
Cœur de Volcan en vélo électrique VTTAE ou VTCAE
Cet itinéraire très ouvert permet de découvrir les hautes terres cantaliennes. Au cœur du site classé des monts du Cantal, le tracé évolue entre plateaux et vallées avec comme point d’orgue le Puy Mary grand site de France.
https://www.destinationhautcantal.fr/ +33 4 71 78 07 37
English :
This wide-open route takes in the Cantalien highlands. At the heart of the Monts du Cantal conservation area, the route winds its way between plateaus and valleys, culminating in the Puy Mary grand site de France.
Deutsch :
Diese sehr offene Route ermöglicht es Ihnen, das Hochland des Cantal zu entdecken. Im Herzen des Naturschutzgebiets der Monts du Cantal verläuft die Strecke zwischen Hochebenen und Tälern mit dem Puy Mary als Höhepunkt.
Italiano :
Questo percorso di ampio respiro si snoda tra gli altipiani cantalesi. Nel cuore dell’area protetta dei Monts du Cantal, il percorso si snoda tra altipiani e valli, per culminare nel Puy Mary Grand Site de France.
Español :
Esta ruta de gran amplitud recorre las tierras altas de Cantal. En el corazón de la zona protegida de Monts du Cantal, la ruta serpentea entre mesetas y valles, culminando en el Puy Mary Grand Site de France.
