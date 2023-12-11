Coeur des collines Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Coeur des collines Châteauneuf-de-Galaure Drôme vendredi 1 août 2025.

Coeur des collines

Coeur des collines Parking place des cordeliers 26330 Châteauneuf-de-Galaure Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Admirez les paysages pittoresques tout en visitant des sites historiques tels que le prieuré de Charrière, le prieuré Saint Agnès, l’église Saint Andéol ou la tour de Ratières.Profitez de vues imprenables sur la Drôme des collines.

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English : Heart of the hills

Admire the picturesque countryside while visiting historic sites such as the Charrière priory, Saint Agnès priory, Saint Andéol church and Ratières tower, and enjoy breathtaking views over the Drôme des collines.

Deutsch :

Bewundern Sie die malerische Landschaft, während Sie historische Stätten wie das Priorat von Charrière, das Priorat Saint Agnès, die Kirche Saint Andéol oder den Turm von Ratières besichtigen.Genießen Sie die atemberaubende Aussicht auf die Drôme des collines.

Italiano :

Ammirate la pittoresca campagna visitando siti storici come il priorato di Charrière, il priorato di Saint Agnès, la chiesa di Saint Andéol e la torre di Ratières, e godetevi le viste mozzafiato sulle colline della Drôme.

Español :

Admire la pintoresca campiña mientras visita lugares históricos como el priorato de Charrière, el priorato de Santa Agnès, la iglesia de San Andéol y la torre de Ratières, y disfrute de impresionantes vistas sobre las colinas de la Drôme.

