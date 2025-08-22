COL DE LA LOUBIÈRE, RETOUR PAR CHADENET LE LONG DU LOT Mont Lozère et Goulet Lozère

COL DE LA LOUBIÈRE, RETOUR PAR CHADENET LE LONG DU LOT Trail Facile

COL DE LA LOUBIÈRE, RETOUR PAR CHADENET LE LONG DU LOT PARKING 48190 Mont Lozère et Goulet Lozère Occitanie

Durée : 60 Distance : 9200.0 Tarif :

Une boucle sans difficulté majeure, aux paysages variés. Entre piste, sentiers et route, les types de chemins empruntés sont multiples, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer.

Facile

+33 4 66 49 66 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A loop with no major difficulties and a variety of landscapes. There’s a wide variety of trails, paths and roads to choose from, so you won’t have time to get bored.

Deutsch :

Eine Rundreise ohne größere Schwierigkeiten, mit abwechslungsreichen Landschaften. Zwischen Pisten, Pfaden und Straßen gibt es viele verschiedene Arten von Wegen, sodass Sie sich nicht langweilen werden.

Italiano :

Un anello senza grandi difficoltà e con una grande varietà di paesaggi. Ci sono molti tipi diversi di piste, sentieri e strade, quindi non avrete il tempo di annoiarvi.

Español :

Un bucle sin grandes dificultades y con una gran variedad de paisajes. Hay muchos tipos diferentes de pistas, senderos y caminos, así que no tendrás tiempo de aburrirte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-08-26 par CDT Lozère