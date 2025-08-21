Col de la Loubière VTT N°22 Mont Lozère et Goulet Lozère

Col de la Loubière VTT N°22 VTT de descente Facile

Col de la Loubière VTT N°22 Bagnols-les-Bains 48190 Mont Lozère et Goulet Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 15604.0 Tarif :

Un itinéraire facile au départ de Bagnols-les-Bains qui vous conduira au coeur du bois de la Loubière en passant par sa très belle maison forestière.

Facile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

An easy itinerary starting from Bagnols-les-Bains that takes you to the heart of the Loubière forest, passing by its beautiful forest house.

Deutsch :

Eine leichte Route von Bagnols-les-Bains aus, die Sie durch das Herz des Loubière-Waldes führt, vorbei an seinem sehr schönen Forsthaus.

Italiano :

Un facile percorso da Bagnols-les-Bains attraverso il cuore del Bois de la Loubière, passando per la sua bella casa forestale.

Español :

Una ruta fácil desde Bagnols-les-Bains por el corazón del Bois de la Loubière, pasando por su hermosa casa forestal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère