Col de la Loze Courchevel Brides-les-Bains Savoie

Col de la Loze Courchevel

Col de la Loze Courchevel B.P. 28 73572 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le Col de la Loze, dont Brides-les-Bains est le kilomètre zéro, est une route de montagne emblématique des alpes françaises. Cette route réservée aux vélos et véhicules non motorisés relie les stations de Courchevel et Méribel.

https://www.brides-les-bains.com/ +33 4 79 55 20 64

English : Col de la Loze Courchevel

The Col de la Loze, of which Bridesles-Bains is kilometre zero, is an emblematic mountain route in the French Alps. This road, reserved for bikes and non-motorised vehicles, links the resorts of Courchevel and Méribel.

Deutsch :

Der Col de la Loze, dessen Nullkilometerpunkt Brides-les-Bains ist, ist eine symbolträchtige Bergstraße in den französischen Alpen. Diese für Fahrräder und nicht motorisierte Fahrzeuge reservierte Straße verbindet die Orte Courchevel und Méribel.

Italiano :

Il Col de la Loze, di cui Brides-les-Bains è il chilometro zero, è una strada di montagna emblematica delle Alpi francesi. Questa strada, riservata alle biciclette e ai veicoli non motorizzati, collega le località di Courchevel e Méribel.

Español :

El Col de la Loze, del que Brides-les-Bains es el kilómetro cero, es una emblemática carretera de montaña de los Alpes franceses. Esta carretera, reservada para bicicletas y vehículos no motorizados, une las estaciones de Courchevel y Méribel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme