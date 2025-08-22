Col de la Lune et Dos de Crêt Voland week-end au cœur de la montagne de Méribel Les Allues Savoie

Col de la Lune et Dos de Crêt Voland week-end au cœur de la montagne de Méribel

Col de la Lune et Dos de Crêt Voland week-end au cœur de la montagne de Méribel Méribel Les Allues 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cette randonnée vous permettra de découvrir tous les étages de la montagne entre une forêt de résineux dense et la toundra sommitale dégagée c’est mille couleurs et mille sommets !

English : Col de la Lune and Dos de Crêt Voland weekend in the heart of the Meribel mountains

This hike will allow you to discover all the levels of the mountain between a dense coniferous forest and the open summit tundra: it’s a thousand colours and a thousand summits!

Deutsch :

Auf dieser Wanderung können Sie alle Etagen des Berges zwischen dichten Nadelwäldern und der freien Gipfeltundra entdecken: tausend Farben und tausend Gipfel!

Italiano :

Questa escursione vi porterà attraverso tutti i diversi livelli della montagna, dalla fitta foresta di conifere all’aperta tundra della cima: mille colori e mille cime!

Español :

Esta excursión le llevará por todos los niveles de la montaña, desde el denso bosque de coníferas hasta la tundra abierta de la cima: ¡mil colores y mil cumbres!

